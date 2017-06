Bedemand Per Østen har været holdleder for Team Faxe. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Stor glæde over LøkkeFondens løb

Holdlederen for Team Faxe, bedemand Per Østen, tog initiativ til at skabe Team Faxe holdet for at sætte Faxe på landkortet og for at række en hånd ud til nogle drenge, der ikke har haft det let med at komme i uddannelse eller job efter folkeskolen.