Tæller man det hele med, så er der knap 10.000 kvadratmeter have hos Marianne Folling. Fra bænken her kan man nyde udsigten til en lille flig af haven. Foto: Jørgen Jørgensen

Stauderne væver sig ind i hinanden

I dag kan du fare vild i haverne, beundre de høje hække, promenere i alléen - eller bare lade dig slå med forbløffelse over de mange stauder og græsser, der vokser i den enorme have.

- Vi begyndte med at plante hækkene og træerne. Og vente på at de ville give så meget læ, at vi kunne få stauderne i jorden, fortæller Marianne Folling.

- Jeg sætter altid kontraster ved siden af hinanden. Ikke for at de skal råbe til hinanden, men for at det hele ikke flyder helt sammen. Stauder har den fordel, at de vokser hurtigt, og de væver sig ind i hinanden. Men hvis alle planterne er lige høje og lige drøje, så bliver det jo ligegyldigt. Der skal både være noget højt og noget lavt, noget spinkelt og noget kraftigt, noget mørkt og noget lyst, minder Marianne Folling om.