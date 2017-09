Borgmester Knud Erik Hansen har fundet både positive og negative fokuspunkter i Dansk Industris »Lokalt Erhvervsklima 2017«.Foto: Anders Petri Petersen

Status quo fra erhvervslivet

Faxe - 06. september 2017 kl. 09:44 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

80. Borgmester Knud Erik Hansen (A) kan ligeså godt vænne sig til tallet, for det er igen i år Faxe Kommunes placering på Dansk Industris »Lokalt Erhvervsklima«, der blev offentliggjort sent mandag aften.

- Hvis du kigger på listen, så er der heldigvis rigtigt mange indikatorer, der flytter sig i den rigtige retning, men i det store spil rykker det ikke på placeringen, siger Knud Erik Hansen.

- Og så må jeg sige, at der er nogle af virksomhedernes svar, jeg simpelthen ikke forstår; f.eks. at man ikke mener, det er til at finde erhvervsgrunde, tilføjer Knud Erik Hansen.

- Men læg nu mærke til at vurderingen af den kommunale sagsbehandling er gået frem; faktisk ganske betragteligt.

Det er ottende år i træk, Dansk Industri sender »Lokalt Erhvervsklima« på gaden.

Det begyndte smukt med en placering som nummer 28 i 2010 - siden har Faxe Kommune været at finde i den nederste tredjedel af de 97 kommuner, der er med i ranglisten.

- Der er nogle parametre, vi ikke kan flytte så meget på; som landkommune er der udfordringer med offentlig transport. Men der er også masser af områder, hvor vi allsammen, du og jeg og naboen kan rykke, siger Knud Erik Hansen.

- Image handler jo ikke kun om, hvordan Faxe Kommune kommunikerer, men også hvad du fortæller om vores område til familiefesten, tilføjer han.

Dansk Industris rangliste er baseret dels på statistiske oplysninger som skatteprocent og grundskyld, dels på en spørgeskema-undersøgelse, som Dansk Industris medlemmer havde mulighed for at svare på i foråret.

Virksomheder med hovedsæde i Faxe Kommune har så svaret på spørgsmål om Faxe Kommune.

Og overordnet set er Faxes virksomheder faktisk blevet lidt mere tilfredse med erhvervsklimaet det seneste år - også selvom placeringen stadig er nummer 80.

- Det tyder på, at politikernes gode intentioner på erhvervsområdet bliver anerkendt. F.eks. vurderer virksomhederne, at kommunens indsats for at skaffe kvalificerede medarbejdere er blevet bedre, og det er vigtigt i de her år, hvor mange virksomheder har svært ved at skaffe de medarbejdere, de skal bruge, siger Klaus Rønholt, der er formand for DI Sydsjælland.

- Derfor ærgrer det mig, at udviklingen på enkeltområder gør, at Faxe samlet set ikke belønnes for de gode tiltag, kommunen laver for virksomhederne, siger formand for DI Sydsjælland Klaus Rønholt.

Han er i parantes bemærket også produktionsdirektør i Faxe Kalk og altså kender erhvervsklimaet i Faxe Kommune indefra.

Artiklen her bringes også i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge tirsdag 5. september og i Sjællandske Næstved samme dag.

