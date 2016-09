Stafet for livet Haslev i supervejr

Klokken 11 i dag begyndte Stafet for livet Haslev 2016 i et helt fantastisk vejr, imens æresgæsterne fighterne, de tidligere og nuværende kræftpatienter, blev klappet rundt på den første omgang.

For mere end to år siden var det ambitiøse mål, at 20 fightere og 200 deltagere skulle skabe et overskud på 50.000 kroner til kræftbehandling, men resultatet af Haslevs første Stafet for livet i 2015 blev 1.132 deltagere og et overskud på 476.000 kroner.