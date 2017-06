Spejdere får fondspenge til aktiviteter for hele familien

- Vi skal bruge dem på at købe ordenligt bålgrej, blandt andet støbejernsgryder, mindre og børnevenlige knive til at snitte med, lettere borde, som børnene kan være med til at sætte op, strandstole og siddeunderlag, og så mangler vi nok stadig penge til nedpringsmadrasser, som vi kan lægge under træerne eller under en tovbane, så børnene ikke slår sig alt for slemt, hvis de falder ned. Det gør en kæmpe stor forskel, når vi modtager penge, som vi gør fra jer nu, og vi er meget taknemmelige. Når vi får hjælp økonomisk, så kan vi bruge tiden sammen med børnene, og det er det vi alle sammen helst vil, siger Kjeld Nielsen.

- Vi har længe haft brug for at kunne skabe nogle flere aktiviteter for de mindste børn også. Derfor er vores nye tilbud spejderi, målrettet til børn i alderen 3-6 år og deres familie. Aktiviteterne er tilpasset denne aldersgruppe, men og ældre yngre søskende er velkomne. FDF Familie er også en god mulighed for at skabe et netværk med andre forældre. Og så er det klart, at FDF Families Udeliv med Egernet Felix også er et tiltag fra vores side for at få flere medlemmer blandt de yngste børn i kommunen, siger Kjeld Nielsen.