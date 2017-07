Sommerserie: Vores årlige dage i arbejdstøjet på FSU

Se billedserie Eleverne er selv med til at udsmykke bygningerne, og på STU-bygningen er der kunst for fuld skrue.

Faxe - 12. juli 2017 kl. 16:09 Af FSUs sommerredaktion Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) har som en del af deres uddannelse og arbejdsopgaver nedsat en sommerredaktion, der vil give et indblik i dagligdagen og de mennesker, der bruger tilbuddene. Første artikel fra sommerredaktionen handler om de to årlige fællesarbejdsdage, som blev afholdt for nylig.

Én gang om året går alle afdelinger fra de mange matrikler sammen om to fælles arbejdsdage, hvor områder og bygninger bliver vedligeholdt og forskønnet.

Sommerredaktionen, der består af STU-eleverne Nick Dranig, Philip Henriksen og Benjamin V. Larsen, samt Mads Lohse, som er underviser, har i forbindelse med den fælles arbejdsdag i fællesskab udarbejdet en række spørgsmål, som de har været rundt og stille. Udgangspunktet har været at undersøge, hvilken oplevelse folk har haft ved at deltage på de fælles arbejdsdage.

På disse dage, kan man komme ud og se, hvordan de andres arbejdsplads og uddannelsessted ser ud i organisationen. Nogle får nye bekendtskaber ud af det og oplever at have meget til fælles, trods forskellighederne.

Andre ser nye muligheder indenfor de mange tilbud og får måske lysten til at prøve kræfter med en ny retning i livet. Som en borger, der prøvede kræfter med at male en bygning udvendigt, fik lysten til at arbejde meget mere med det i fremtiden og ville gerne have, at FSU oprettede et malerteam.

Dagene afsluttes med et hyggeligt arrangement, hvor FSU er så heldige at kunne spille op til dans med egne musikere og sangere mens pølserne steger på grillen.

I år foregik den ene af de fælles arbejdsdage blandt andet på beskæftigelses- og aktivitetstilbuddet Søndergård, som er et lille økologisk drevet landbrug i St. Torøje.

Her indfinder roen sig hurtigt, blandt urtehaver og drivhuse, og man føler sig langt fra byens stress og jag. Det var der også mange der nød, hvilket sommerredaktionen erfarede gennem flere interviews med de arbejdende folk på gården.

Blandt andet Casper, en ung gut, som normalt er bruger af Værestedet 76P på Sundhedscentret i Faxe.

På den fælles arbejdsdag går Casper og luger ukrudt. En aktivitet ,der passer ham fint.

- Jeg kan godt lide samværet her; Ja, og dét at lære andre mennesker at kende. Det er også fællesskabet, der er det gode ved at komme på værestedet 76P. Jeg synes også, det er rart, at man har noget medbestemmelse. Når vi laver mad sammen eksempelvis, er man med til at tage beslutninger i fællesskab. Det kan jeg godt lide, siger Casper, som også giver udtryk for, at det stille og rolige tempo er vigtigt for ham, når han er i fællesskab med andre.

Sommerredaktionen oplyser, at man på FSU - udover de arbejdsdage denne ene gang om året, hvor man mødes omkring arbejdsfællesskabe - forsøger at skabe mulighed for, at man besøger hinandens steder i forbindelse med eksempelvis eftermiddagscaféer eller praktikforløb for den enkelte borger/elev i længere eller kortere perioder.

Det er vigtigt, at alle tilknyttede borgere kender til de mange tilbud, der ligger på FSU, fordi det skaber flere valgmuligheder for den enkelte.