Søtorup Sø er rød af alger

Faxe - 02. juni 2017 kl. 17:10 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige nu har Søtorup Sø et tydeligt rødt skær, som skyldes ildelugtende alger. Den rådne lugt rammer straks næseborene, når man går fra den lille parkeringsplads på Søtorupvej og ned til den lille badestrand inde imellem træerne.

Naboen Jesper Petersen på Søtorupvej 5 skriver på Holmegaard Mose Komiteens hjemmeside, at algerne med det røde skær i vandet er »den værste algeforurening nogensinde«, - Jeg mener, at kommunen godt kunne advare imod badning, så hverken hunde eller mennesker drikker af søen, der kan være giftig. Sidste år bragte Silkeborg Kommune også advarsler imod badning i Almind Sø, siger den lokale formand for Danmarks Naturfredningsforening Palle Ystrøm, som er en af dem, der af og til bader i søen.

»De røde alger i Almind Sø består efter al sandsynlighed af arten Planktothrix rubescens, som på trods af farven er en blågrønalge. Algerne kan være giftige, og Silkeborg Kommune fraråder badning, hvis man ser et rødt lag i vandet«, skriver Silkeborg Kommune.

Søtorup Sø er ejet af Gisselfeld Kloster, og her siger godsdirektør Jens Risom:

- Opblomstringen af algerne kommer en gang imellem med nogle års mellemrum. Vi har fået det undersøgt på et tidspunkt, og vi kan ikke gøre noget ved det. Efter en periode forsvinder de igen. Der er ikke offentlig adgang på markerne rundt om søen, men det er tilladt at gå på stien ned til søen. Det er dog ikke tilladt hverken at bade, sejle eller fiske i uden vores tilladelse.

- Kunne I gøde mindre ved søen, som Jesper Petersen foreslår?

- Nu er det heldigvis ikke Jesper Petersen, der driver vores landbrug. Vi har gjort det, vi kan, ved at lave bræmmer rundt langs søen. Og som Silkeborg Kommune også skriver, så kommer algevæksten også i rene og klare søer, svarer Jens Risom.

Faxe Kommunes centerchef for plan og miljø, Thorkild Lauridsen, skriver i en e-mail til avisen:

»Ifølge natur- og miljøbeskyttelsesloven, skal der være en klar og direkte sammenhæng mellem en hændelse, og en skadevirkning, for at kommunen kan agere, hvilket ikke er situationen i dette tilfælde. Fænomenet er forekommet flere gange i Søtorupsøen. Der er Miljøstyrelsen, der har den generelle tilsynsforpligtigelse for vandmiljøet i søen«.

