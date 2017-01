Se billedserie Intentionerne var gode nok, men lygterne lå derhjemme. Raya fik både en forlygte og en baglygte med af Søren Dahl. Foto: Anders Ole Olsen

Søren delte gratis cykellygter ud

Faxe - 10. januar 2017 kl. 09:56 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En snes cyklister i Torvegade i Haslev kan glæde sig over at have fået nye cykellygter tirsdag morgen.

De var nemlig så heldige at møde cykelhandler Søren Dahl, der i stedet for at brokke sig over skolebørnenes manglende lys valgte at dele cykellygter ud til alle de mørke cyklister, han mødte.

- Jeg var selv ved at køre en lille dreng ned for et par uger siden netop i Torvegade. Det var mørkt og det regnede, og han havde ikke noget lys på, fortæller Søren Dahl

Tirsdag morgen fra 7.30 til 7.55 mødte han 19 mere eller mindre mørkelagte cylister. Dem, han nåede at få til at standse, gav han nye cykellygter.

- I stedet for bare at skælde ud over alle dem, der glemmer lygterne, så vil jeg da hellere hjælpe dem til at få noget lys på, forklarer Søren Dahl.

En research-optælling sidste onsdag på Torvegade og Hirsevænget viste henholdsvis 21 og 15 cyklister uden lys.

Søren Dahl lagde et opslag om sin lygte-uddeling på Fri Bikeshop Haslevs facebook-side. Opslaget havde fra 7.30 til klokken ti tirsdag morgen fået over 300 likes - og 41 kommentarer, der over én kam roste Søren Dahl for initiativet.

Du kan læse mere om cykellygte-uddelingen i Dagbladet tirsdag.