Se billedserie Et særligt jubilæumssanghæfte med gode efterårsmelodier var lavet specielt til Søndervang Plejecenters 40 års jubilæum. Foto: Kathrine Harvey

Søndervang Plejecenter fejrede 40 års jubilæum

Faxe - 16. september 2016 kl. 12:18 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndervang Plejecenter i Faxe blev opført af Adventistsamfundet tilbage i 1976. Torsdag fyldte centret 40 år.

Når man tror på, at man stadig har det bedste til gode efter dette liv, så er det ikke slemt at blive gammel. På Søndervang er mange af beboerne Syvende Dags Adventister, men for nogle år siden indgik plejecentret driftsoverenskomst med Faxe Kommune, og i dag er ikke alle beboerne adventister.

Mens nogle kristne tror, at mennesket har en udødelig sjæl, så tror adventister, at menneskets krop er en sjæl - ikke at den har en sjæl. Det betyder, at kroppen er vigtig. Hvordan du påvirker din krop er derfor også vigtigt for, hvordan din sjæl har det. Det er også derfor, at adventister ofte går meget op i at leve sundt.

- Jeg har en lille bekendelse. Inden sammenlægningen havde jeg opfattelsen af, at i var et særligt center med særlige mennesker, der ikke spiste kød, røg eller drak. Vi var rundt herinde og hilse på og fandt ud af, at stedet lignede et ganske almindeligt plejecenter, og vi følte os mere end velkomne. Søndervang er et moderne plejecenter med et helt særligt tilbud - og man kan skam også sagtens få kød, hvis man gerne vil have det. Her er åbenhed og imødekommenhed og en rummelighed, som vi også oplever i Adventistkirken, sagde Mogens Stilhoff (SF), formand for social- og sundhedsudvalget.

Salen var fyldt med både besøgende, beboere, pårørende og plejepersonale, og blandt talerne var også centrets nye leder.

- Kærlighed og et sundt liv er kerneværdierne her på Søndervang. Selv om jeg er helt ny, så har I taget så godt imod mig. Tak for det, og til jer jeg endnu ikke har mødt: Jeg skal nok komme og hilse på jer. Tillykke med dagen til jer alle, sagde plejecentrets nye leder, Niclas Fuglø.