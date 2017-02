Send til din ven. X Artiklen: Socialt bedrageri for 7,4 millioner kroner i Faxe Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Socialt bedrageri for 7,4 millioner kroner i Faxe Kommune

Faxe - 22. februar 2017 kl. 12:47 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

273 sager om formodet socialt bedrageri tikkede ind hos kontrolgruppen i Faxe Kommune i 2016. Det fremgår af kontrolgruppens årsrapport for 2016.

Konsekvensen er, at der i 62 af sagerne er lukket ned for udbetalingerne. Og den samlede effekt er 7,4 millioner sparede kroner, hvor af de 5,6 millioner er sparede udgifter fremadrettet, mens der er et tilbagebetalingskrav på sammenlagt 1,8 millioner kroner.

I 200 af sagerne var der intet at komme efter. Og de resterende 11 sager undersøges fortsat. Effekten af at stoppe udbetaling i de 62 sager er 5,6 millioner kroner fremadrettet,

Den sammenlagte effekt på 7,4 millioner kroner af kontrolgruppens arbejde i 2016 udgør cirka 300.000 kroner mere end i 2015.

- Det er vigtigt at komme socialt bedrageri til livs, det er vigtigt at få stoppet udbetaling af ydelser, som man ikke er berettiget til. Derfor er jeg også som borger og skatteyder i kommunen glad for kontrolgruppens gode og effektive arbejde, siger Dorte Nybjerg (V), der er formand for erhvervs- og kulturudvalget i Faxe Kommune.

- Kontrolgruppen har ikke som mål i sig selv at fange så mange borgere som muligt. Jeg sætter pris på, at kontrolgruppen i 2017 satser på rådgivning, især om reglerne foir enlige forsørgere, som for de fleste af os er komplicerede, tilføjer Dorte Nybjerg

Der vil i 2017 også være fokus på sygedagpenge til selvstændige. Og der laves en »skolekampagne« i samarbejde med Den Fælles Dataenhed under staten.