Skumbad til de festende elever

Udsendingen fra Faxe Brand og Redning hiver håndtaget på den modificerede brandslange helt i bund, og en kæmpemæssig hvid slange af skum drøner mod himlen for igen at dykke direkte ned i ansigtet på en ninja turtle.

Afgangseleverne fra hele Faxe Kommune er traditionen tro mødt op på plænen bag Campus Haslev for at slutte en lang årække af lektielæsning og slid med en fest, inden næste etape kan begynde, og der bliver passet godt på de unge mennesker.

Natteravnene er arrangører af festen, og for Charlotte Withøfft Andersen, der netop har været med til at genopstarte Natteravnene i Haslev, er eftermiddagen en ilddåb.

Planen er, at de to foreninger skal hjælpes ad med unge arrangementer i fremtiden, og det samarbejde starter i Haslev.

Plænen er ikke helt fyldt med unge, og det kan ifølge Natteravnene have noget at gøre med forældrene.

- Der er nogle forældre, der har valgt det fra, fordi de mener, at det er en drukfest, hvor de unge ikke bliver kontrolleret. Men det er jo netop under kontrol. Der bliver holdt øje med de unge, de bliver kørt frem og tilbage, og hvis nogen får for meget at drikke eller kommer til skade, så er her masser voksne til at tage sig af dem, siger Tanja Zacho.