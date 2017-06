I brevet står blandt andet, at formanden har tilbudt at blive et par måneder for at hjælpe med nedlukningen af Skuderløse Forsamlingshus, hvis det er den vej, man vælger at gå. Hvis der derimod er opbakning til at fortsætte driften af huset, så aftræder formanden snarest muligt. Siden billedet her af forsamlingshuset er taget i 2011 er der blandt andet sat nye vinduer i huset, lige som udearealet har været under en kærlig hånd. Foto: Kathrine Harvey

Skuderløse Forsamlingshus truet af lukning

Faxe - 29. juni 2017 kl. 16:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opdateret med formandens kommentarer 16.25.

Af Kathrine Harvey

Skuderløses forsamlingshus Bystævne står på tærsklen til at måtte dreje nøglen. Andelshaverne er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling torsdag aften (29. juni) klokken 19.00.

I et brev til forsamlingshusets andelshavere forklarer de tre bestyrelsesmedlemmer, at fremtiden for forsamlingshuset ser sort ud.

I brevet er situationen ridset op: Enten melder flere andelshavere sig til bestyrelsen, der om kort tid kun består af to medlemmer, da formand Richardt Radek Larsen for nylig har meddelt, at han ikke længere ønsker at være med til at drive forsamlingshus, eller også vil huset blive forsøgt solgt og foreningen opløses med udgangen af året.

Linda Olsen, tidligere formand for Skuderløse Forsamlingshus er uforstående over for, at situationen nu er nået til et punkt, hvor forsamlingshuset er truet af lukning.

- Jeg synes, det er en kæmpestor falliterklæring, at situationen udvikler sig til det her efter kun et år med den nye bestyrelse. Det gør ondt i sjælen at se huset forfalde, både inde og ude, som det er tilfældet nu. Vi er mange, der har lagt rigtig meget energi i at få huset til at fungere. Og når så vores kræfter slipper op, så går der et år, og så truer den nye bestyrelse med at lukke det hele ned. Jeg synes det er ærgerligt, hvis der ikke er andre andelshavere, der har lyst til at tage kampen op for at drive vores allesammens forsamlingshus videre, siger hun.

Formand Richardt Radek Larsen forklarer, at der i et par år har været faldende engagement blandt byens borgere til at være med i forsamlingshusets bestyrelse. Seneste arrangement var den irske aften, som er en årlig tradition, og der var fremmødet også småt, oplyser han.

- Bestyrelsen er skrumpet til tre personer, og der er for meget arbejde til, at tre kan klare det hele. Det er den ene del. Så er der opbakningen fra borgerne til arrangementerne. Formålet er at være forsamlingshus for Skuderløse, men interessen fra befolkningen synes at være væk. Der kom lige præcis nul mennesker fra byen til den irske aften, ud over bestyrelsen. Så er der økonomien, som ikke er god, så også her er det op ad bakke. Det er nemt at bruge penge, men svært at få penge ind igen, når ingen deltager til arrangementerne. Det vi håber i aften (torsdag red.) er at prøve at ruske op i folk og sige: Der er brug for jer. Vi vil allerhelst have, at forsamlingshuset kører, og at det bliver benyttet af byen, siger han til sn.dk

Han oplyser, at invitationen til den ekstraordinære generalforsamling er husstandsomdelt til hele byen, det er altså ikke kun andelshavere, der kan deltage. Hvis man ikke er andelshaver, men for eksempel gerne vil være med i bestyrelsen, så skal man bare dukke op. Forsamlingshusets vedtægter er så frie, oplyser formanden, at et flertal af de fremmødte på mødet er beslutningsdygtige, så hvis man vil have indflydelse på beslutningen, skal man møde op.

