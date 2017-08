Skød efter Volvo: Biljagt endte med knivstik

En perforeret lunge kan synes at være billigt sluppet, når man tidligere på natten er blevet truet med at blive skudt i hovedet.

Om det er sådan en ung mand har det efter en godt tre timer lang volds-episode for en uge siden, vides ikke.

For han er endnu ikke indkaldt som vidne i retten. Her var torsdag morgen »kun« de fire unge mænd fra Haslev, der onsdag morgen blev anholdt, sigtet for at have forfulgt, beskudt, overfaldet, stukket, truet og frihedsberøvet tre mænd.