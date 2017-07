Se billedserie Der er mange muligheder, når det kommer til fremtidens brug af Gefion-pladsen. En gruppe unge fra Faxe Ladeplads er kommet med dette forslag. Grafik Bertram Storgaard

Skaterdrenge med store planer

Faxe - 06. juli 2017 Af Morten Overgaard

Da der var dialogmøde i Faxe Ladeplads kom der et ambitiøst indlæg fra en gruppe drenge, der mente at pladsen, hvor Gefion lå tidligere, ville være perfekt til et mekka for både skatere og byens øvrige borgere. Til mødet havde drengene medbragt billeder fra blandt andet Islands Brygge, hvor der er lignende skateraktiviteter, og det vandt stor opbakning fra de imponerede deltagere.

Der var dog stadig nogle ønsker fra borgere, som drengene ikke havde taget i betragtning, og derfor har de efterfølgende udarbejdet en 3D-model, hvor både deres egne idéer og de input, de fik fra dialogmødet, er inkluderet.

- Der var ret mange, der gerne ville have noget grønt i byen, og set i bakspejlet er det måske heller ikke så praktisk med alt det sand, hvis der nu kommer katte, så vi kiggede på det for at se, hvordan vi kunne imødekomme alle idéerne, siger Bertram Storgaard fra Faxe Ladeplads Skate Crew.

Han har brugt et par dage på at lave tegningerne, som drengene skal have med til møde med folkene fra Liv i Ladepladsen.

På en af tegningerne er der en byscene, som ikke er der på de andre modeller, og det er med fuldt overlæg. For selvom de fleste til dialogmødet var glade for idéen om en fast byscene, så mener de unge, at det er meget plads at bruge til noget, der ikke bliver brugt til hverdag.

- Det er da lidt spild af plads at have en scene der fylder så meget, hvis den kun bliver brugt en gang om måneden, så vi tænkte, at man kunne lave den mobil. Så kan man stille den op, når man skal bruge den, og hvis man skal bruge en scene et andet sted i byen, så kan den jo bare flyttes, siger Bertram Storgaard.

