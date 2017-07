Skatteprocenten har ligget helt fast på 26,1 i Faxe Kommune siden kommunesammenlægningen. Kilde: Skatteministeriets hjemmeside

Send til din ven. X Artiklen: Skal skattes sættes ned eller fastholdes? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skal skattes sættes ned eller fastholdes?

Faxe - 11. juli 2017 kl. 15:19 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe Kommune er en veldrevet kommune, hvis man ser på økonomien. De seneste år har kommunen afleveret regnskab, der viser en kommune i balance hvad angår udgifter og indtægter, faktisk med et overskud de seneste år.

Faxe Kommune har i alle 10 år haft en skatteprocent på 26,1. Til sammenligning ligger naboerne i Sorø og Ringsted med skatteprocenter på 26,4 og 26,7, mens Næstved og Stevns er nede på 25 procent. Køge ligger på 24,9 procent.

Det har nu fået konservatives spidskandidat til kommunalvalget, Ivan Lilleng, til at melde ud, at han er villig til at sænke skatten her i kommunen - hvis kommunen vel at mærke fortsætter med at vise den økonomiske styrke, den gør nu. Han mener blandt andet, at et lavere skattetryk vil være med til at gøre det attraktivt for folk udefra at bosætte sig i Faxe Kommune.

- Det vil da være et fremragende salgsargument, hvis vi kan sige til potentielle tilflytter, at her i Faxe Kommune har vi sænket skatten, fordi vi driver en sund forretning med et budget i plus-balance. Det er lykkedes os de sidste fire år at have så meget luft i vores økonomi, at vi har kunnet navigere trygt, på trods af flere skæverter, og det budskab bør vi da sprede med glæde, alle de steder, vi kan, siger han.

En eventuel ændring af skatteprocenten her i kommunen kan ikke ske før tidligst til næste år, da der er frist for at søge indenrigsministeren om ændringer i skatteprocenten 1. september. med mindre et enigt byråd beslutter at hastebehandle spørgsmålet på byrådsmødet 24. august.

Avisen har sendt en rundspørge til partiernes spidskandidater i Faxe Kommune for at høre deres holdning til skatteprocenten her i kommunen. Der er bred enighed om ikke at sætte skatten yderligere op, men der er delte meninger om, hvorvidt det nuværende skatteniveau skal fastholdes eller om skatten skal sænkes.

Socialdemokraterne, SF, Venstre og Enhedslisten vil fastholde kommunens nuværende skatteniveau.

Radikale og Konservative er enige om at ville sænke skatten på sigt - hvis der er råd, vel at mærke.

DF og Liberal Alliance vil sænke skatten her og nu.

Borgerlisten vil gerne i dialog om en eventuel sænkelse af personskatten i forlængelse af den sænkelse af ejendomsskatterne, som partiet var med til at gennemføre sidste år.

Det er borgernes kryds på stemmesedlen 21. november der afgør, hvad der skal ske.

På landsplan findes de højeste kommunale skatteprocenter i Langeland, Lolland og Vesthimmerland kommuner med hhv. 27,8 og 27 procent.

De laveste kommuneskatter - i procent - findes i Rudersdal med 22,5 - tæt fulgt at Frederiksberg og Genrofte med 22,8 procent.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge lørdag 8. juli og i Sjællandske Næstved samme dag.

I avisen kan du også læse argumenter fra spidskandidaterne fra de enkelte partier for og imod en sænkelse af kommuneskatten.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/e-avis?utm_source=faxe&utm_medium=SN&utm_campaign=loginside