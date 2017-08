Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Sigtet for oralsex med 11-årig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sigtet for oralsex med 11-årig

Faxe - 29. august 2017 kl. 21:36 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag startede sagen mod en 19-årig mand fra Næstved, der er tiltalt for at have haft såkaldt anden kønslig omgang end samleje med en 11-årig og samleje med pigens 13-årige veninde i Faxe Kommune.

I sagen, der slutter onsdag, står den nu 19-årige tiltalt for ved flere lejligheder at have befamlet en dengang 11-årig pige, ligesom han ifølge anklageskriftet skulle have dyrket oralsex med pigen. Den første episode skete ifølge anklagen tilbage i 2014, hvor den dengang 17-årige mand overnattede hos pigens far og farens kone, som den 19-årige er beslægtet med.

Det var den 11-åriges mor, der anmeldte overgrebene, da hun blev gjort opmærksom på dem i februar i år. Ifølge moren, der har været skilt fra pigen far, siden hun var lille, havde den 11-årige haft det rigtig svært i en periode, hvor hun blandt andet begyndte at skære i sig selv, og da hun begyndte til psykolog, fik hun endelig fortalt om episoderne.

- Hun fortalte, at hun havde det svært med skilsmissen, og at hun følte, at der var dårlig stemning, når hun var ovre hos sin far og hans kone. Hun følte, at konen bebrejdede hende for konflikterne, så hun ville gerne til psykolog, men det har jo hele tiden været de her episoder, hun gerne ville have hjælp til at fortælle om, græd moren i retten.

De to piger blev afhørt for lukkede døre, men når sagen fortsætter onsdag, vil der givetvis blive kastet mere lys over deres version af hændelsesforløbet.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge tirsdag den 29. august og i Sjællandske Næstved onsdag den 30. august.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink