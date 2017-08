Se billedserie Retssal 1 for enden af gangen her fik to gange på godt et døgn besøg af den samme 28-årige mand fra Haslev. Foto: Jan Jensen

Sigtelsen smuldrer men sigtede sendes bag tremmer

Faxe - 06. august 2017 kl. 11:47 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da fire unge mænd fra Haslev torsdag morgen blev fremstillet i grundlovsforhør lød sigtelsen på drabsforsøg, trusler, grov vold og frihedsberøvelse.

Da Retten i Næstved fredag frokost dannede ramme om et nyt grundlovsforhør, lød sigtelsen nu på grov vold, frihedsberøvelse og trusler.

Væk fra sigtelsen var omtalen af skud - og væk var altså også formodningen om, at de unge mænd i forening stod bag et drabsforsøg i sidste uge.

Set fra anklagerens side skete der dog også positive ting i sagen:

Torsdag eftermiddag blev endnu en formodet medskyldig anholdt; og da han blev fremstillet i grundlovsforhør, valgte han at tale.

Hvad han sagde, får offentligheden ikke at vide for nuværende, for også dette grundlovsforhør blev holdt for lukkede døre.

- Men han nægtede sig skyldig, forklarer anklager Mia Østergaard.

Alligevel valgte retten - denne dag ved dommer Christian Ankerstjerne Rønneberg - at varetægtsfængsle den nys anholdte i knap tre uger frem til 23. august.

Dog først efter at den netop anholdte havde forklaret, at der var ikke blot tre, men fire ofre for volden.

Status på sagen, der for offentligheden begyndte med en storstilet politiaktion onsdag morgen flere steder i Haslev, er, at fem personer pt. er anholdt og varetægtsfængslet. Seks andre personer blev også anholdt ved aktionen onsdag, men blev alle løsladt senere onsdag.

- Jeg vælger igen at lukke dørene til retssalen ud fra de samme hensyn som i går; der er vidner, der endnu ikke er afhørt og det formodes, at der er medgerningsmænd på fri fod, erklærede dommer Christian Ankerstjerne Rønneberg.

- Og samtidig fastholder vi navneforbuddet. Det er en stor krænkelse at blive sat i forbindelse med forbrydelser af den art, sigtelserne her lyder på, og det er jo endnu ikke bevist, at de nu fængslede personer er skyldige, mindede Christian Ankerstjerne Rønneberg om.

