Politiet efterlyser to yngre mænd, som er mistænkt for at stå bag røveriet i Netto i Faxe torsdag. Foto: Torkild Svane Kraft

Signalement af Netto-røvere

Politiet har nu et mere detaljeret signalement af de to mænd, der står bag røveriet i Netto på Odinsvej i Faxe torsdag.

De to maskerede og bevæbnede røvere slap torsdag morgen af sted med et kontant beløb fra Netto-butikken. Politiet fik anmeldelsen om røveriet klokken 6.40.

De to røvere kom løbende ind i butikken, hvor flere medarbejdere var ved at gøre klar til dagens handel. Den ene tog med et halsgreb fat i en medarbejder og med en pistol truede han sig til et kontant beløb fra pengeskabet. Derefter stak røverne af i en mørk bil, der viste sig at være forsynet med en stjålet nummerplade.