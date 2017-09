Serie-røver stadig på fri fod

Lørdag først på aftenen er meldingen fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi at man stadig leder efter gerningsmanden, og at der ikke kommer nye informationer fra politiet før manden er fanget.

Ifølge Ekstra Bladet skulle et tredje bilrøveri have fundet sted på Sneserevej i Tappernøje. Her skulle en gravid kvinde været blevet truet til at udlevere nøgler til en sort VW Touran. Kvinden slap væk over et plankeværk men faldt og slog sig på maven. Hun er efterfølgende kørt til tjek på sygehuset, skriver Ekstra Bladet.