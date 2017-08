Se billedserie DMIs flittigste bruger kan meget vel hedde Thomas Madsen, og han sidder i mejetærskeren her. Han er landmand og holder i hvert fald flere gange dagligt øje med, hvordan vejret udarter sig, så høsten kan times optimalt. Foto: Kathrine Harvey

Se video og billeder: Høsten tegner godt trods regnvåd juli

Faxe - 14. august 2017 kl. 13:43 Af Kathrine Harvey

Selv om en sjaskvåd sommer varslede dystert for landbruget, så har omslaget i vejret reddet høsten i noget nær sidste øjeblik, fortæller landmand Thomas Madsen, der sammen med sin far driver virksomheden Brdr. Madsen og Søn I/S.

Og denne vejrmæssigt hæderlige augustdag er Hestekræfterne sluppet løs på hvidkløvermarken i Levetofte ved Haslev.

- Set i bakspejlet, så er det jo gået nogenlunde, men vi har jo lidt lidt under alt det vand, vi har fået. Der er kommet mere vand, end der plejer, det har været utrolig vådt, og det har besværliggjort at komme i mål med frøhøsten, siger han.

Selv om frøhøsten bærer et tab med sig, så ender denne høstsæson fornuftigt, vurderer Thomas Madsen.

- Det græsfrø vi høstede først på sæsonen var meget vådt, og det var klamt i bunden, så der er der nok gået 100.000 kroner tabt. Noget i den stil. Men det er jo bedre at miste 100.000 end 500.000, og løbet er jo kørt. De allermest modne hvidkløverhovededer var også begyndt at spire, men at vi fik løftet dem, og omslaget i vejret har sat spiringen i stå, Så det er meget minimalt, kløveren har spiret. I år ser det nu, alt i alt, meget fornuftigt ud, lyder konklusionen, siger han.

Så er der bare at krydse fingre for, at vejret holder tørt - en enkelt byge kan dog ikke gøre den store skade - en måned endnu, så resten af afgrøderne kan høstes og Madsen junior og senior kan begynde at planlægge og så næste års afgrøder.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted, Dagbladet Køge og i Sjællandske Næstved mandag 14. august.

