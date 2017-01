Se forestillingen i aften klokken 19

Svalebæk Idrætsforenings traditionsrige dilettantforestilling spillede lørdag to gode forestillinger, hvor man stiftede bekendtskab med den tyrkiske indvandrer Alis møde med livet på et dansk landbrug i Udkantssydsjælland, hvor der blandt andet gøres nar med, at man skal lære en lokal dialekt for at kunne begå sig.