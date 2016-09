Se billedserie Der var både unge og ældre udsendte i paraden, der skulle være med til at markere den indsats, som udsendte gør hver dag.

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Veteraner blev hyldet i Haslev Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Veteraner blev hyldet i Haslev

Faxe - 06. september 2016 kl. 12:56 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sablen ryger i vejret, og Bent Simonsen brøler sine ordrer ud over forsamlingen. Trommestikkerne farer hen over trommeskindet, og fløjterne stemmer i, mens paraden bevæger sig ud på Jernbanegade. Vinduerne i lejlighederne på hovedgaden bliver åbnet, og flere kigger nysgerrigt ud på optoget, der med fanerne i midten slanger sig af sted.

5. september har været officiel flagdag for Danmarks udsendte siden 2009, men i år er første gang, at den bliver fejret med et officielt arrangement i Faxe Kommune.

Foran Kultunariet har paraden taget stilling i en lang række, da Torben Petersen, der udover at være sognepræst også har været feltpræst i Afghanistan, træder frem.

- Jeg kan huske en gang, hvor vi stod og ventede på et fly, der skulle transportere en falden soldat i kiste til Danmark. Der kom en ung mand og gav mig et kram, og der gik det op for mig, at det var en af mine konfirmander fra Hellested. Så kommer det pludselig meget tæt på, siger Torben Petersen, og kigger rundt på de mange ansigter.

Han er rigtig glad for, at kommunen har valgt at markere dagen, og han peger på, at det kan være med til at minde folk om, at der faktisk er mange veteraner i kommunen.

- Det er en markant tydeliggørelse af soldaternes indsats, og det understreger, at vi aldrig er udsendt som privatpersoner. Vi er politikernes forlængede arm, der bliver sendt derhen hvor politikken ikke virker mere, siger Torben Petersen.

Læs mere i DAGBLADET tirsdag