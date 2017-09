Se billederne: Unik bane for krop i sind taget i brug

Se billedserie Det er Køge-virksomheden Uno Koncept, der i samarbejde med Brugerrådet, medarbejdere og patienter på Sclerosehospitalet Haslev har designet den nye udendørs træningsbane. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Faxe - 09. september 2017 kl. 15:10 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter tre års foregående projektarbejde, gennemtænkning af forbedringer, justeringer ned til mindste detalje står den nu klar: Den nye udendørs træningsbane, som er specialdesignet til at imødese de krav og behov, patienter på Sclerosehospitalet Haslev har i forbindelse med træning, samt de vigtige elementer, der gør både fysioterapi, egoterapi, mental og kognitiv træning til en del af hverdagen for alle, der har deres gang på stedet.

Heidi Visby Jacobsen, rehabiliteringsleder på Sclerosehospitalet Haslev, glædede sig over, at der nu igen er mulighed for udendørstræning i optimale rammer.

Vi havde en meget nedslidt træningsbane, så dét her gør simpelthen en verden til forskel, både for os medarbejdere, der nu får mulighed for at planlægge mange flere træningsøvelser, men især for patienterne.

Også Brugerrådet hilste den nye bane velkommen.

- Banen har været et stort ønske, både for behandlere og os patienter. Træning er en stor del af at være indlagt på sclerosehospitalet, og vi bliver set som hele mennesker, og med den nye udendørs træningsbane så for hele mennesket mulighed for at træne på helt nye måder. God arbejdslyst til os alle, sagde Jette Schwartz, formand for Brugerrådet, der samarbejder med patienter, medarbejdere og ledelse på de to sclerosehospitaler.

Forsamlingen blev nu endelig sluppet løs på den nye bane, og der var både smil i øjne og på læberne hos de mange patienter, der nu fik mulighed for at prøve balancebommene, øve kastearmen med ærteposer, som skulle ramme en række små bakker.

