At stå ud af sengen hver dag kan være en sejr i sig selv, når helbredet er under pres. Så for KOL-patienter, diabetikere, nyopererede, tidligere og nuværende kræftpatienter er Mix-holdet et fristed, hvor de kan bygge muskler, kondition og modstandskraft op. Foto: Jørgen Jørgensen

Se billederne: Slagkraftigt sammenhold på Mix Team

50-55 mennesker møder hver uge op til træning på Mix-holdet i Haslev Amatør Bokseklub. Holdet startede op for tre år siden med seks deltagere - og Helle Pedersen, initiativtager til og træner for holdet - var nervøs for, om holdet kunne blive til noget.

- Da vi startede op, så havde jeg ikke turde forestille mig, at vi ville være så mange kun tre år efter. Holdet har været et hjertebarn for mig, og jeg er så taknemmelig for, at bokseklubben gjorde det muligt for os at være her. Selv om mange er lidt tøvende og afvisende, når de ser, at vi træner i en bokseklub, så ændrer de mening så snart de kommer indenfor, siger Helle Pedersen.