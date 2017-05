Se billederne: Rekordmange har lagt vejen forbi livsstilsmesse

Gisselfeld dannede den smukkeste ramme for livsstilsmesse i bededagsferien. Vejret var uovertruffent, og selv den voldsomme blæst fredag afholdt ikke folk fra nær og fjern fra at kigge på nye havemøbler, de seneste nye skrig inden for bolig- og haveindretning, gå på opdagelse i de mange madboder og formentlig også købe et par blomster eller to med hjem til haven.