Bente Anderberg flyttede ind på Frederiksgadecentret sammen med sin mand for en måned siden. Hendes barnebarn Lasse og hans kæreste Susanne benyttede lejligheden til at kigge forbi og få en pølse sammen med mormor. Foto: Kathrine Harvey

Se billederne: Populær pølsefest på plejehjemmet

Én gang om året besøger Henrik Hansen, Ørslev, kommunens plejecentre med sin pølsevogn. Det er et tilløbsstykke hver gang, både for de ældre og for deres pårørende, som onsdag aften var mødt op for at spise pølser sammen med deres familier på Frederiksgadecentret i Haslev.