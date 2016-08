Se billedserie På trods af, at teknikken drillede, fik Benny Marott med sin tørre humor sørget for, at folk havde en hyggelig eftermiddag med masser af gode køb.Foto: Morten Overgaard

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Langsom men hyggelig første auktion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Langsom men hyggelig første auktion

Faxe - 29. august 2016 kl. 08:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han sælger så hurtigt, han kan, men Benny Marott får ikke hjælp fra skærmen, og når han næste gang svinger hammeren, bliver det med en ny internetforbindelse.

- Lige nu er det ikke særlig sjovt. Vi har rigtig meget bøvl med teknikken, så halvdelen af tiden har jeg ikke noget tekst på skærmen. Jeg synes, det går alt for langsomt, men jeg kan ikke sætte tempoet op, så længe det ikke rigtigt virker, fortæller han.

De forskellige varer bliver dog alligevel sendt af sted, og forsamlingen kømmer da også hjem med nogle seriøse røverkøb.

Bo Liljeqvist fra Karise rækker programmet med nummer i vejret, og sender et bud af sted på en iPad med simkort. Han kigger rundt, og resten af salen ser ud til at have det fint med, at han slipper med at give 300 kroner for iPaden.

- Det er rigtig billigt i dag. Der er ikke nogle af stor-opkøberne, der er kommet, så man kan finde rigtig mange gode ting, som ikke koster ret meget, siger Bo Liljeqvist, der til daglig driver et malerfirma.

Det er ikke noget lille auktionshus, som ejerne har fået stablet på benene, og den store lagerhal bugner af varer.

- Det skal være stort, hvis det skal være en succes, og det er rart at have noget, man kan samles om som en familie, siger Benny Marotts kone Susanne Weinke, der sammen med broren Søren bemander kontoret, hvor de sælger programmer og svarer på spørgsmål om varerne.

Blandt varerne er der både en kran-lift, designermøbler og så er der et brugt køkken, men sidstnævnte er der ikke mange, der byder på.

- Så er der mere køkkenudstyr, siger Benny Marott og kigger rundt.

- Du kør dig bare i øret, eller byder du? siger han, og peger på en fyr, som hurtigt får armene helt ned langs siden.

- Så går den denne gang griner Benny Marott, og fortsætter.

- Hvis der er nogen der byder en krone, så dækker jeg differencen til sælger, men så får I også det hele, og I skal selv fjerne det, nærmest råber han, og til sidst bukker en kvinde under for presset, og køber resterne af et køkken for den nette sum af en enkelt krone.

Sjællands Auktionshus er i den grad kommet i gang, og når computerne engang kører optimalt, bliver det et sikkert udflugtsmål for alle, der er vilde med at komme hjem med bagagerummet fyldt med guld-køb.