Se billederne: Her mødes aktive seniorer

- Selv om vi er pensionister, så gider vi ikke bare sidde derhjemme og glo. Jeg er med på flere af holdene herude, og fællesskabet og det sociale netværk er dét, der for én til at blive ved med at komme hver uge. Der er altid nogen, der siger: Hvor er det godt at se dig, og det er rigtig dejligt. Vi hjælper hinanden med at gøre klar og rydde op, for der er godt fyldt op herude med aktiviteter hele ugen. Vi er så glade for, at vi kan få adgang til at bruge huset, siger Asta Truelsen, formand for den frivillige forening Dalgården.