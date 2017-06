Se billederne: Djämes Braun til havefest i Haslev

Se billedserie Djämes Braun fik både unge og deres forældre til at kaste et par håndtegn i luften til duoens kavalkade af radiohits. Foto: Morten Overgaard

Faxe - 30. juni 2017 kl. 14:24 Af Af: Morten Overgaard

Der er intet som en god havefest til at fejre, at sommerferien er ovre os, og på Faxe Kommunale Ungdomsskole forstår man at holde en fest.

Torsdag aften havde ungdomsskolen nemlig sørget for både underholdning og et musikprogram, der var en festival værdig.

- Er i klar til at holde en fest Haslev?, lød det fra Kent »Kenno« Pedersen, der sammen med Lasse Kramhøft aka. Pilfinger udgør hit-duoen Djämes Braun, mens de forreste publikummer hoppede og dansede.

Djämes Braun hører ellers normalt til på festivaller af en lidt større kaliber, men de var alligevel friske på at slå et smut forbi Haslev. Det samme var Adam Daniel og »Guldpige«, der har sit navn efter et gimmick med kunstneren Gulddreng.

- Vi er rigtig tilfredse med arrangementet, og vi synes faktisk, at vi har fået rigtig meget for pengene. Den første uge af sommerferien er lidt speciel, fordi folk ikke rigtig er taget på ferie endnu, men børnene har stadig fri, og derfor tænkte vi, om man ikke kunne lave en familiehavefest for at skyde sommerferien i gang, siger Tanja Skuldbøl, der er afdelingsleder i ungdomsskolen.