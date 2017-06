Se billederne: Børnefest for fuld musik

Se billedserie Bålet kom lidt for tidligt i gang, men det gjorde ingenting, for Rumlerim var hurtige til at levere musik til sangen. Foto: Morten Overgaard

Faxe - 26. juni 2017

- ER I DER TERSLEV?!?

Anders Bøgelund læner sig tilbage og stikker en hånd i vejret inden han sammen med Jan Irhøj og Jesper Falkensteen fortsætter børnekoncerten med de bedste sange fra Rumlerims bagkatalog.

I Terslev har Sankthans de sidste fire år nemlig handlet om børnene, og hvis man skal dømme ud fra smilene, så var årets fest en bragende succes.

- Terslev har været igennem lidt af et babyboom, og derfor vil vi gerne have forældrene herned. Andakten i kirken er på deres præmisser, og festen plejer at være rigtig hyggelig, siger formand for Terslev Borgerforening, Henriette Flændsdal.

Men det var ikke kun børnene, der kunne være med på sangene, for flere forældre måtte overgive sig til stemningen og kaste armene over hovederne til de satiriske tekster fra de tre musikere.

Midt i sidste nummer forsvandt al fokus dog fra de tre humørspredere på scenen, da en tyk røgsøjle steg op fra bålet.

Folk stimlede sammen, og drengene fra Rumlerim, måtte i al hast slå tonen an til Shu-Bi-Duas version af Midsommervisen, så musikken passede til traditionerne.

Efter sangen gik årets båltaler Brian Mathiassen på scenen og overrakte premien for at svare rigtigt på flest spørgsmål om indholdet af aftenens prædiken, inden han afsluttede sin tale med at fortælle om et nyt initiativ i byen

- Terslev Forum er et forsøg på at samle alle kræfter i byen, så foreningerne, erhvervslivet, borgerforeningen og alle andre kan arbejde sammen om at komme ud med deres budskaber, fortalte han, inden klovnen Tulle sluttede en hyggelig aften af med lidt trylleri.