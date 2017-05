Der var rig mulighed for en tur "down memory lane" i rockmusikkens historie og i vores alle sammens fortid, da udstillingen Rock Fossils on Tour, der forener fossiler og rock, åbnede store bededag. Foto: Kim Rasmussen.

Se billeder og video: Fossiludstilling fik en stormfuld velkomst

Der havde nok været et større opbud af mennesker, hvis vinden havde været mildere, men de mest inkarnerede rock- og museumsfans var mødt op, og de fik lejlighed til at høre de mange flotte ord, udstillingen fik med på vejen.

- Det er nok ikke jordens undergang vi er vidne til, selv om det blæser, men storslået føles det at stå her. Hullet her bag os er i sig selv enestående, men udstillingen viser tydeligt, at forskere også har humor, sagde Knud Erik Hansen, inden han og publikum gik ind i læ på museet for at se udstillingen.