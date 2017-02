Samme spildevandskrav, tak

- I kommer ikke for at få ændret loven, lød et af spørgsmålene til os. Jeg svarede, at vi blot forlanger, at man skal overholde det proportionalitetsprincip, der er I loven, siger Peter Kiær, der af sin partifælle Villum Christensen (LA) fik lovning på, at sagen vil blive taget om med ministeren.