Rullet for at rejse en cykel op

Til politiet fortalte den 19-årige, at han ville rejse en væltet cykel op i Jernbanegade, da han blev passet op af to mænd. De to mænd beskyldte den 19-årige for at ville stjæle cyklen og truede ham til at overføre 500 kroner til hver af de to oppassere via Mobilepay. Da den 19-årige kom hjem, brugte han telefonnumrene til at finde de to gerningsmænd på Facebook, og derefter tilkaldte han politiet.