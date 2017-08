Indskolingseleverne på Østskolens afdeling Rollo kan ikke starte i grøn afdeling efter sommerferien, da afdelingen er hårdt ramt af skimmelsvamp. Der er dog fundet alternative undervisningslokaler, mens arbejdet på bygningen pågår.Foto: Kathrine Harvey

Rolloskolen ramt af skimmelsvamp

Faxe - 08. august 2017 kl. 12:17 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag starter de første børn i skole igen efter sommerferien. De fleste har nok glædet sig til at gense kammeraterne og se, hvilke nye klasselokaler, de skal være i. Nogle skal i skole for allerførste gang, men på Østskolens afdeling Rollo i Faxe bliver opstarten for indskolingen (eleverne i 0.-3. klasse) lidt anderledes, end den plejer.

Nogle uger før skoleårets ophør blev der nemlig konstateret skimmelsvamp i tagkonstruktionen på skolens afdeling grøn, der huser alle indskolingseleverne.

Siden meldingen er der arbejdet på højtryk for at få bragt problemet til ophør, men det viser sig, at afdelingen er hårdere ramt af skimmelsvamp, end man først antog.

- Der er afsat penge på budgettet til, at arbejdet skulle ske i år, men en forundersøgelse har vist, at det står værre til end som så. Derfor bliver arbejdet mere omfattende og regningen bliver større, end vi havde regnet med, siger Jonas Kristinsson (V), formand for uddannelsesudvalget.

Der er oprindelig afsat 2,5 millioner kroner på budgettet til udskiftningen af taget, og udvalgsformanden kan endnu ikke sige, hvor meget dyrere, saneringen af afdelingen bliver.

- Den store ekstraregning kunne dog måske være undgået, hvis der var handlet hurtigere på at få udskiftet det svamperamte tag, for det har ligget i kortene længe, at taget skulle skiftes på den pågældende afdeling, siger udvalgsformanden.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge tirsdag 8. august.

