Røverhistorier fra en tidligere politichef

Faxe - 11. februar 2017 kl. 16:34 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Per Larsen er i sandhed en stor personlighed. Han er nok bedst kendt for sit job som chefpolitiinspektør, hvor han var øverst på mange journalisters liste over kontakter hos politiet, fordi han var veltalende og gav sandheden uden de store omsvøb.

Men udover sine år hos politiet og i PET under Blekingegade-sagen er han også formand for børnerådet, formand i etisk råd under DBU og næstformand i kræftens bekæmpelse. Og torsdag aften havde han så lagt vejen forbi Roholte Aktivitetscenter.

Selvom journalisterne altid har elsket Per Larsen, har der alligevel også været episoder, hvor aviserne har kastet sig over ham. Og den nu pensionerede politimand, var ikke bleg for at dele ud af historierne.

Han fortalte blandt andet om dengang, han blev taget i at tale i telefon, mens han kørte bil. Han blev ringet op af en journalist fra Ekstrabladet, der havde et billede af episoden, og Per Larsens eneste kommentar var »Satans!«.

Det blev hurtigt gjort tydeligt for publikum, at fru Larsen er en bestemt kvinde, der absolut ikke er bange for at sige sin mening, da han fortalte publikum om daværende politidirektør Hanne Bech Hansens reaktion.

- Jeg gik ind til Hanne for at bede om en skideballe, men hun kiggede på mig og spurgte: »Har du snakket med Bente?« Ja, sagde jeg så, hvortil hun svarede »Så gider jeg ikke skælde dig ud«, grinede Per Larsen, mens hans grin gav genlyd hos det store publikum.

