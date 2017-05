Xtreme Mandehørm-løbet i Fredensborg, hvor billedet her er fra, plejer at være et stort tilløbsstykke. Rigtige Mænd-løbet er lidt i samme stil - her arbejder man bare på hold - men løbet må aflyses i Faxe Kommune på grund af for få tilmeldte. Foto: Allan Nørregaard

Rigtige Mænd-løbet aflyst

Om Faxe Kommune har for få »Rigtige Mænd« eller interessen bare ikke har været der til at deltage, er uvist.

Men faktum er, at der er for få tilmeldte hold til, at det stjerneløbet Rigtige Mænd kan gennemføres onsdag 24. maj.

Løbet i Faxe skulle have været en del af et landsdækkende arrangement, hvor der hele 60 steder i landet skulle afvikles et løb efter samme koncept samme aften. På landsplan har mændenes interesse for at deltage dog ikke været så høj som forventet, og på nuværende tidspunkt forventes der at blive gennemført 17 løb.