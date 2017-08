Udbud og efterspørgsel på plejeboliger, Faxe Kommune, 2017 - 2022. Den blå streg viser udbuddet af plejeboliger. I analysen antages det, at antallet af plejeboliger vedbliver med at være 313, som er det nuværende antal af plejeboliger i Faxe Kommune. Den røde streg viser den forventede efterspørgsel på plejeboliger. Efterspørgslen er beregnet på baggrund af befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik. Illustration: Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Private plejeboliger kan komme i spil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Private plejeboliger kan komme i spil

Faxe - 10. august 2017 kl. 13:38 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Plejeboligmanglen i Faxe Kommune er fortsat støt stigende. Udvalgsformand åbner op for muligheden for private plejeboliger. Det samlede antal af plejeboliger i kommunen er nu oppe på 313, fordelt på de otte kommunale plejecentret og det selvejende plejecenter Søndervang.

Forvaltningen har nu udarbejdet en kapacitetsanalyse for at få overblik over, hvordan plejeboligsituationen vil udvikle sig over de kommende år.

Analysen konkluderer, at udbuddet af plejeboliger vil være lig efterspørgsel i 2019, hvorefter efterspørgslen forventes at overstige udbuddet. I 2022 forventes det - alene på baggrund af den demografiske befolkningsfremskrivning - at der vil være behov for yderligere 39 plejeboliger.

I den forbindelse åbner social- og sundhedsudvalgsformand Mogens Stilhoff (SF) sammen med sit udvalg op for muligheden for etablering af private plejeboliger for at imødese plejeboligbehovet i fremtiden.

- Det er en snak, vi har haft flere gange før i udvalget. Der er flere private plejefirmaer, der tidligere har meldt sig på banen i forhold til at etablere private plejeboliger, så derfor lægger vi op til, at det nye udvalg efter kommunalvalget kan tage den snak, hvis private plejefirmaer melder sig igen. Så vil vi kunne lægge opgaven i frit udbud, siger han.

Er det SF-politik at lægge op til etablering af private plejeboliger?

- For mig er det en forretning, lige som så mange andre, og i virkeligheden handler det om at give borgene et friere valg, end det de har nu, og det kan jeg ikke have noget imod. Hvis der er nogle, der heller vil bo i private plejeboliger, så synes jeg da, de skal have muligheden. For mig er det ikke nødvendigvis en ren offentlig opgave at tilbyde plejeboliger, og vi vil også kunne matche et privat plejecenter, siger udvalgsformanden.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge torsdag 10. august og i Sjællandske Næstved fredag 11. august.

Du kan købe adgang til at læse resten af artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink