Politikerne var KOL-patienter for en dag

Faxe - 16. september 2016 kl. 13:05 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som led i at få fokus på og forebygge KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse) samt politisk at skyde Sundhedsstyrelsen og Lungeforeningens nye KOL-kampagne »Pust liv i lungerne«, som forløber i uge 38 og 39, i gang, havde social- og sundhedsudvalgsformand Mogens Stilhof (SF) inviteret sit udvalg til Grøndalscenteret for på egen krop at afprøve KOL-simulationsudstyr og old age dragter.

Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste tal lever cirka 320.000 danskere med sygdommen KOL. Flere end halvdelen har KOL, uden at vide det.

- Man kan ikke blive af med sygdommen, når først man har den, men hvis man opdager den tidligt, kan man få medicin for at bremse den i at udvikle sig, og det er det budskab vi gerne vil ud med i dag: Få testet dine lunger, så du kan komme i behandling, hvis du har KOL, fortæller kommunens sundhedskonsulent Vibeke Bastrup, mens hun hjælper udvalgsformanden i udstyret.

Det består blandt andet af et stramt korset, der skal give følelsen af ikke at kunne trække vejret ordentligt, for det er et af de tydeligste symptomer på, at noget kan være galt med lungerne.

Da først udvalgsmedlemmerne Peter Joensen (C) og Inger Andersen (S) får prøvet at gå på trapper og spise og drikke, mens de har dragterne på, kan de konstatere, at livet som KOL-patient er svært. De fortæller begge, at de har været igennem sygdomsforløb, Peter Joensen en bypass-operation og Inger Andersen et kræftforløb, så de ved, hvad det vil sige at være træt, og at kroppen ikke vil, som den plejer. De er begge stærkt tilbage efter genoptræningsforløb.

Jeg har selv prøvet, hvor hårdt det er for kroppen at komme igennem et kemo-forløb, og det er nogle af de samme oplevelser, KOL-patienter har, tror jeg. At kroppen er tung og bliver hurtigt træt, fordi blodgennemstrømningen er svag, når der ikke kommer nok ilt, siger Inger Andersen.

Peter Joensen understreger, at det er vigtigt, at man får opdaget sygdommen hurtigst muligt.

- Jeg vil kraftigt opfordre folk til at gå til læge med det samme, at de mærker, at noget ikke er som det plejer, siger han.