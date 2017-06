Se billedserie Daværende erhvervsminister Ole Sohn klippede snoren til Vækstfabrikken i Rønnede i februar 2012. I onsdags blev de sidste lejere sendt hjem - til overraskelse for mange. Arkivfoto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Pludselig var vækstfabrikken lukket

Faxe - 19. juni 2017
Af Cecilie Hänsch

Vækstfabrikken i Rønnede er lukket. Mulig årsag: Manglende afklaring om lejekontrakt.

Der var ministerbesøg og snoreklip, da Vækstfabrikken i Rønnede i 2012 blev indviet i det tidligere rådhus i Rønnede.

Men onsdag formiddag var det slut. De sidste kontorer blev tømt, og Vækstfabrikken i Rønnede er de facto fortid.

Det kom dog som en overraskelse for det samlede byråd, der fik oplysningen i spørgetiden ved indledningen til byrådsmødet onsdag aften.

- Jeg flyttede min virksomhed ind i vækstfabrikken for ganske få uger siden. Da fik jeg at vide, at der var usikkerhed om lejemålet - jeg tænkte herregud, om jeg lejer det ene eller det andet kontor er da underordnet for mig, fortæller Niels Jørgen Haslev.

- Men usikkerheden om lejemålet drejede sig altså ikke kun om mit lejemål, men om hele vækstfabrikkens lejemål. For her onsdag morgen, da jeg mødte på arbejde, stod flyttebilerne klar til at fjerne de sidste dele af vækstfabrikken, fortæller Niels Jørgen Haslev videre.

I Vækstfabrikkerne og Væksthus Sjælland er direktør Mads Váczy Kragh ikke stolt af situationen, der har været betinget af blandt andet konkursen i Husejernes Forsikring (der lejede lokalerne af Faxe Kommune og lejede dem videre til vækstfabrikken) og af uroen efter direktørskift i Business Faxe, der har varetaget Faxe Kommunes erhvervsservice - og altså stået for samarbejdet med Væksthus Sjælland.

- Forløbet omkring Vækstfabrikken i Faxe har ikke været godt, og det er ikke optimalt, at vi med kort varsel står uden lokaler til Vækstfabrikken. Vi har ønsket at finde en løsning på Vækstfabrikken sammen med Business Faxe. Det er selvfølgelig blevet kompliceret af et par ledelsesskift, og der er desværre fortsat uklarheder. Vi har selvfølgelig tilbudt pladser på andre vækstfabrikker til vores vækstfabrikanter, og alle lejere har fundet en løsning. Men forløbet har ikke været optimalt, og det beklager vi selvfølgelig, siger Mads Váczy Kragh.

Det er dog ingen hemmelighed, at der har været relativt langt mellem virsomhederne i vækstfabrikken i Rønnede helt fra begyndelsen. Derfor tør han heller ikke love, at der findes en erstatning for vækstfabrikken i Rønnede lige med det samme:

- Det er pt. uafklaret, om der skal være en Vækstfabrik i Faxe Kommune. Vækstfabrikkerne er til for at understøtte iværksætteriet lokalt. Det gør vi også gerne med en Vækstfabrik i Faxe Kommune, hvis vi kan finde en god model. Det er en beslutning, som lige nu ligger hos bestyrelsen i Business Faxe, tilføjer Mads Váczy Kragh.

I byrådssalen blev Niels Jørgen Haslevs beretning om uklare meldinger og hurtig lukning modtaget med noget nær vantro hele salen rundt. Klarest formuleret af Eli Jacobi Nielsen fra Dansk Folkeparti:

- Det er grotesk og skuffende at høre om oplevelser som den, du beretter om. Yderst beklageligt.

Borgmester Knud Erik Hansen (S) supplerer:

- Det lyder som om det er en meget uprofessionel behandling, du har fået.

- Nu er der i hvert fald et emne, vi skal diskutere med Business Faxe, for det er ikke ok at behandle iværksættere eller andre, så de ikke ved, om de er købt eller solgt, tilføjer Dorte Nybjerg (V), der er formand for erhvervs- og kulturudvalget.

Og hvis det nu sejler for meget i Business Faxe, så kan dialogen om en eventuel fremtidig vækstfabrik også tages direkte med direktøren for Væksthus Sjælland og Vækstfabrikkerne. Der ligger i hvert fald en kaffe-invitation:

- Vi er altid klar til dialog, og jeg kan sagtens forstå, hvis man i Faxe Kommune undrer sig en del over forløbet her. Det vil vi selvfølgelig rigtig gerne tage en snak om. Det vigtigste er, at væksten og iværksætteriet har bedst mulige rammer, og det vil vi altid gerne i dialog om. Det forløb, vi har haft lige nu, er ikke tilfredsstillende, erkender Mads Váczy Kragh.

