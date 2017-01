Peter Joensen forlader byrådet

- I politik bliver man tit nødt til at tage nogle ubehagelige beslutninger, og det skal jeg også nu. Jeg har besluttet, at jeg ikke genopstiller ved næste kommunalvalg. Jeg beklager dybt, men man må tage et valg, og jeg har både mit arbejdsliv og min familie, som jeg skal tage hensyn til, og selvom jeg er dybt taknemmelig for den tillid, I har vist mig, har jeg taget beslutningen om at stoppe, sagde Peter Joensen med let skælvende stemme.