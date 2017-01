Foto: Jeppe Carlsen Foto: Jeppe Carlsen/jeppe carlsen

På kanten af livet

Faxe - 24. januar 2017 kl. 23:29

Torsdag den 9. februar klokken 19 holder tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen foredrag i Roholte Aktivitetscenter.

Han er nu rådgiver i kriminalitetsforebyggelse og bandekonflikt og er fortsat københavner med stort K, og er glad for at kunne fortsætte med at arbejde for den by han holder af.

Per Larsen vil løfte en del af sløret for nogle af politiets store opgaver, som har stod i spidsen for efterforskningen af. Herunder Blekingegade-sagen i 1988-91 og kriminaliteten i forbindelse med rockerkrigen 1996-97.

Per Larsen har ofte optrådt som talsmand for politiet i medierne. Knap 40 år blev det til i politiet, og vi kender ham fra politiets kampe mod autonome og bandemedlemmer. Per Larsen er jovial og oprigtig, når han medlevende og med en altid positiv tilgang fortæller om sit liv og levned. Det er bestemt ikke kedelig, men derimod interessant, spændende og frem for alt et vedkommende og humoristisk foredrag.

Blev ramt af kræft

I 2008 måtte chefpolitiinspektøren ud i en anderledes og ikke mindre hård kamp - nemlig kampen mod kræft.

Per Larsen fik konstateret kræft i den ene nyre, og senere fik han så konstateret kræft i binyren. Han er begge gange blevet opereret, inden sygdommen har nået at sprede sig. Per Larsen kan således også fortælle om, hvordan han har tacklet sin kamp mod kræften med sit optimistiske syn på livet.

I 2010 blev Per Larsen valgt til hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse og i 2011 blev han vicepræsident. I 2012 blev Per Larsen også formand for Børnerådet.

Tilmelding til foredrag skal senest 5. februar til Ruth Jørgensen på telefon 56 72 52 93 eller Jørgen Fredslund på telefon 40 56 80 20.