Over 600 borgere har anmeldt mobilhuller

For tre uger siden opfordrede kommunen borgerne til at give et praj om, hvor der er dårlig mobildækning med henblik på at gøre dækningen bedre, og siden er indrapporteringer om dårlig mobildækning væltet ind.

- Når de er færdige, får vi en oversigt over deres vurderinger af, hvilke selskaber der har dækningsproblemer og hvor. Der kan være tre årsager til, at borgerne oplever dårlig eller slet ingen dækning på mobilen. At der ingen mast er i nærheden, at selskabet ikke dækker det pågældende område eller at man har en mobiltelefon, der er for dårlig til at modtage signalet fra mobilmasterne i nærheden. Man kan i den forbindelse heller ikke udelukke, at der er nogle borgere, der bor et sted, hvor et andet selskab dækker bedre, end det borgerne bruger nu, oplyser borgmesteren.