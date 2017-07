Open Air strik

For to somre siden iværksatte Birgitte Nielsen, der tidligere drev Fru Nielsens Galleri på Vinkældertorvet, og Dorte Nybjerg (V) et nyt initiativ. De ville strikke Faxe Kommune bedre sammen via gå- og strikke-events i kommunens byer. Et initiativ, der blev rigtig godt modtaget.