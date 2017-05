Se billedserie Sammen. Der er kun tre års aldersforskel på Dorte Steinmetz Bagge og hendes storebror, Peter Joensen. Men Peter vil for altid være den store. Da deres mor døde i ung alder blev han nemlig værge for Dorte. Foto: Cecilie Hänsch

Opdraget til at tage ansvar

Faxe - 07. maj 2017 kl. 10:29 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Peter Joensen 1. august flytter fra Haslev til Høng, nedlægger han samtidig sit mandat i Faxe Byråd. Efter fire år som folkevalgt for de konservative er det slut - i hvert fald for denne gang.

- Nu skal jeg lige lande i Høng. Jeg regner med at stille op til kommunalvalget i Kalundborg, men så tilpas langt nede på listen, at jeg ikke bliver valgt. Til gengæld, så håber jeg jo at kunne følge Dorte i lokalpolitikken her i Faxe Kommune, siger Peter Joensen.

Dorte er Dorte Steinmetz Bagge. Administrativ medarbejder i Faxe Kommune og ny kandidat til Faxe Byråd for Borgerlisten (L) - og Peter Joensens lillesøster.

- Vi er opdraget til at tage ansvar for os selv og for andre. Vores mor var radikal og havde et godt hjerte, og vi talte om politik derhjemme, fortæller Peter Joensen.

- Og nu er jeg - efter skolestrukturen - kommet dertil, at jeg hellere vil være med til at bestemme end stå på sidelinjen og brokke mig, forklarer Dorte Steinmetz Bagge.

De er i øvrigt opvokset i Brøndby og har boet i Faxe Kommune siden hhv. 2001 og 2005

- Jeg plejer at sige, at jeg bor lige midt i kommunen. Jeg bor i Frenderup, og jeg flyttede hertil ved kommunesammenlægningen, så for mig er Faxe Kommune en helt naturlig afgrænsning, tilføjer Dorte Steinmetz Bagge.

Nu håber hun så på at være med i flokken, der kan tage beslutninger på vores allesammens vegne, mens Peter Joensen glæder sig over at få mulighed for noget så almideligt som at spille oldboys-fodbold og deltage i mere organiseret velgørende arbejde, end han har haft tid til de seneste fire år.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge lørdag 6. maj og i Sjællandske Næstved tirsdag 9. maj.

