Olga vil udsmykke Haslevs facader

Det er lysten, der driver værket for Olga Novitskaya-Ravn, og når hun ser et tomt lærred, så kommer idéerne væltende. Og tomme lærreder er der nok af i Haslev, hvis man spørger den karismatiske kunstner.

Derfor har hun nu sendt et brev til billedkunstrådet i Faxe Kommune, hvor hun kommer med idéer til, hvordan man kunne gøre Haslev mere indbydende for både borgere og turister.

Hun forslår blandt andet, at man kunne lave et stort vægmaleri der afspejler historiske værdier eller begivenheder i Haslevs historie,

Man kunne ifølge Olga Novitskaya-Ravn også portrættere vigtige elementer fra den danske historie som turister kender Danmark for eller en tidslinje over Danmarks vigtigste historiepunkter eller pryde en facade med et vægmaleri med kendte værker af H. C. Andersen, Kongefamilien eller opfindere. Derudover foreslår hun også et 3D motiv, der kunne reflektere byens image som »byen i det grønne«, som et venligt og imødekommende sted.