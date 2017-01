Se billedserie Rasmus Heide og Mick Øgendahl var yderst veloplagte, og der var ingen tvivl om, at instruktøren og skuespilleren med glæde havde revet tid ud af kalenderen for at komme til Faxe. Foto: Biografen Kanten

Øgendahl lagde Kanten ned

Faxe - 23. januar 2017 kl. 15:35 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var totalt udsolgt til premieren på den danske komedie »Alle for tre« i Biografen Kanten, og salen var fuld, da filmens hovedrolleindehaver Mick Øgendahl og instruktør Rasmus Heide kiggede forbi.

Det gjorde næsten ondt, at vi ikke kunne lukke flere ind, men der var simpelthen propfyldt, så der kunne ikke fysisk være flere i biografen, siger Jesper Larsen, der er ejer af biografen.

De to gæster skulle egentlig have underholdt som optakt til filmen, men på grund af et presset program, måtte de to gæster give publikum en oplevelse med noget af landets bedste komik, da filmen var slut. Og det må man ellers sige, at de gjorde. Mick Øgendahl tog nemlig med sin skøre mimik og sin rå humor publikum med storm.

- De var nødt til at improvisere lidt, men de var rigtig veloplagte. Det var ikke bare humor under bæltestedet, det var langt under, og publikum elskede det, fortæller Jesper Larsen.

Filmen sluttede klokken 22.40, og derfra tog de to underholdende gæster over. Men det blev nok ikke til så meget skønhedssøvn for hverken gæsterne eller de to biografejere Jesper Larsen og Henrik Larsson, for Mick Øgedahl og Rasmus Heide tog først af sted fra Kanten klokken 23.30, og så må man vist også sige, at publikum havde fået mere, end forventet.

