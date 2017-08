Se billedserie Løgene ligger til tørre på paller. De skal holde langt ind i vinteren.

Nyttehave på sneglenes nåde

Faxe - 03. august 2017 kl. 20:45 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hemmeligheden bag egen avl af basilikum er en mistbænk beklædt med plast.

- Og så skal du vande hver dag. Basilikum skal have meget vand og meget varme, forklarer Mustafa Hussein.

Han dyrker have nummer 2 i nyttehaverne på Bækvej. En ellers ubebygget grund, der for tre år siden indledte sin forvandling til bugnende spisekammer.

- Der var ingenting. Jorden var dårligere end vi frygtede og fyldt med flerårigt ukrudt, fortæller Jens Erik Holm.

Han er tovholder på nyttehaverne, der er et samarbejde mellem Faxe Kommune og Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Haslev - og så brugerne, der lejer grunden af kommunen.

Blandt dem Lura Khalil og Samir Kanjo. De overtog deres jordlod for en måned siden.

- Og så var det bare at komme i gang. Jorden lå brak, så vi får ikke dyrket andet end lidt persille og salat her i år. I stedet har jeg brugt tiden på at bygge palle-sofaen og terrassen - og nu sætter jeg hegn på. De kommende dage går jeg i gang med at lægge fliser, fortæller Samir Kanjo.

Han og familien er fra syrisk Kurdistan og har været i Danmark i fem år. Lura Khalil er lige blevet færdig med sprogskole og danskprøve 1 og overvejer, om hendes fremtid ligger inden for køkken eller pleje.

Mustafa Hussein kommer også fra syrisk Kurdistan, nærmere bestemt fra byen Kobane.

- Du har måske hørt om byen. Isis kom, og så brød helvede løs, siger Mustafa Hussein.

Jordlod nummer to nærmest strutter. Det kan godt være, den danske sommer har været et irritationsmoment for sol-hungrende nordboer; grøntsagerne på Bækvej har ikke noget imod regnen.

- Græskarrene her farserer vi, fortæller Mustafa Hussein.

- Du ved, vi udhuler dem og fylder dem og varmer dem. Det smager virkelig lækkert, forklarer Mustafa Husseins seks-årige datter Sarkhbon Hussein.

I år ser det ud til at Mustafa Hussein og familien får et fornuftigt udbytte af nyttehaven. De fleste planter står intakte.

- Det var slemt sidste år. Der var dræbersnegle i hobetal. Nu har kommunen fræset en bræmme udenom nyttehaverne og spredt salt i et fromt håb om at holde antallet nede, fortæller Jens Erik Holm.

- Men de er her stadig. Måske ikke i så stort antal, men de er jo eminente til at gemme sig under et blad, i kompost-kassen eller lidt nede i jorden, siger Mustafa Hussein mens han viser billeder på sin telefon af sidste weekends snegle-høst.

I år ser det ud til at Mustafa Hussein vinder.

