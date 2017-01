Nyt håb for cafédriften på sundhedscentret

Café Ådalen har haft en central funktion på sundhedscentret, hvor både de virksomheder, der har til huse her, brugerne af sundhedscentret og gæster i forbindelse med større arrangementer på sundhedscentret, nyder godt af forplejningen. Det har dog vist sig, at der i er den store effekt i at drive caféen som en del af kommunens sociale beskæftigelsesindsats, og derfor har byrådet besluttet at forsøge at finde en ny forpagter.