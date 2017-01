Se billedserie Dette syn mødte Faxe Forsynings ansatte tidligere i dag ved glaskuben og tøjcontainerne på Stengårdsvej i Haslev.

Nyt affaldssvineri i Haslev

Faxe - 11. januar 2017 kl. 16:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Nikolaj Rasch Skou

- Det er møgærgerligt, at få mennesker skal ødelægge omgivelserne for de mange. Derfor melder vi igen sagen til politiet, siger Faxe Forsynings direktør Henrik Ellermann, efter at forsyningens medarbejdere i dag mødte et affaldsbjerg på hele to kubikmeter ved glaskuben på Stengårdsvej, nær gadekæret i Haslev.

- Faxe Forsyning vil rigtigt gerne yde en god service for borgerne i kommunen, og der er normalt ikke nogen problemer med henkastet affaldssække ved vores flaskekuber, men på det seneste har det taget overhånd. Fortsætter det, vil jeg være nød til at overveje, om nogle af de værst ramte steder skal nedlægges. Ingen kan være tjent med at husholdningsaffald flyver rundt på gader og stræder, fordi enkelte borgere hellere smider deres affald på offentlige steder fremfor derhjemme hos dem selv eller på genbrugspladserne, siger Henrik Ellermann med henvisning til, at der også har været hensat affald ved glaskuberne ved Lidl i Grønlandsgade, ligesom der har været et problem i Dalby.

Det er ikke i denne omgang lykkedes for Faxe Forsyning selv at identificere nogen ansvarlige personer ved at gennemgå affaldet for breve eller andre personlige papirer.

- Det går også ud over tøjindsamlingerne samme sted. Hvis man ser affald, der kan tiltrække fugle og rotter, så vil vi gerne høre om det, så kommer vi straks og fjerner det, lover Henrik Ellermann og tilføjer, at størstedelen af de 60-70 flaskekuber rundt i kommunen vil forsvinde i 2018, hvor den nye affaldssortering forventes at træde i kraft.

Til den tid skal både glas, metal, batterier, papir, pap og vådt madaffald indsamles i to beholdere ved alle husstande.