Se billedserie Gryden i Faxe blev indviet med manér med gymnastik under trækronerne. Foto: Jonas Kristinsson

Nye fællesarealer blev indviet med manér

Faxe - 20. juni 2017 kl. 15:23 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ny naturlegeplads i Dalby og den såkaldte »Gryden« i Faxe er nu indviet.

Lørdag var over 150 børn og voksne mødt op på Grønningen i Dalby, for at deltage i den festlige indvielse af byens nye flotte natur legeplads.

Naturlegepladsen er blevet til på initiativ af Dalby og Omegns Borgerforening, og det kunne lade sig gøre med hjælp fra Faxe Kommunes pulje til lokale projekter, der fremmer sammenholdet i lokalsamfundene. Legepladsen er produceret og opført af det lokale Dalby firma Tidselgaarden, og indehaver Rene Kramer »klippede« den røde snor og åbnede officielt for adgang til pladsen - i dette tilfælde var det dog mere naturligt, at Rene Kramer gjorde det med en motorsav, ved at skære en træstamme over. Herefter var der popcorn til alle børnene ved den unge iværksætter Noahs popcornmaskine.

I Faxe, næsten samtidig, blev arealet bag Faxe Vandrerhjem, i daglig tale kaldet Gryden, genindviet efter at have stået ubrugt i flere år. Det er Foreningen For Fremtidens Faxe (4F), der har taget initiativ til at få etableret en ny plads med scene, hvor aktiviteter i byen kan samles. Åbningen bød på musik af musikskolens mange talenter, gymnastikopvisning med Faxe Idrætsforenings sommergymnaster og gratis pølser, brød og juice.

Åbningstalerne stod foreningens formand, Jonas Kristinsson, og næstformand Casper Christensen for. Jonas Kristinsson oplyser, at 4F har planer om at arrangere et årligt musikarrangement i samarbejde med musikskolen, og at der er indgået en partnerskabsaftale med Sparekassen Sjælland i Faxe, om 5000 kroner til arrangementet.